Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (16-я ракетка мира) оказался сильнее британца Кэмерона Норри (12-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Тиафо одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Тиафо три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Норри семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Фрэнсис Тиафо встретится с победителем матча между Даниилом Медведевым (Россия, 5) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 23).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.