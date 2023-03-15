Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (16-я ракетка мира) оказался сильнее британца Кэмерона Норри (12-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Тиафо одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Тиафо три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Норри семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В полуфинале Фрэнсис Тиафо встретится с победителем матча между Даниилом Медведевым (Россия, 5) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 23).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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