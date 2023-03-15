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Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым

Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (16-я ракетка мира) оказался сильнее британца Кэмерона Норри (12-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Тиафо одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Тиафо три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Норри семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Фрэнсис Тиафо встретится с победителем матча между Даниилом Медведевым (Россия, 5) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 23).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2023, среда. 21:15 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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