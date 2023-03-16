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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, разгромив 6-ю ракетку мира

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, разгромив 6-ю ракетку мира
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинальном матче Соболенко (2) уверенно обыграла шестую ракетку мира американку Кори Гауфф (6) со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час и 5 минут. Соболенко пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Гауфф шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За место в финале Соболенко сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 7) – Петра Квитова (Чехия, 15).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
15 марта 2023, среда. 23:15 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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