Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, разгромив 6-ю ракетку мира

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертьфинальном матче Соболенко (2) уверенно обыграла шестую ракетку мира американку Кори Гауфф (6) со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час и 5 минут. Соболенко пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Гауфф шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За место в финале Соболенко сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 7) – Петра Квитова (Чехия, 15).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
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