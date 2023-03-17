Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Фритц проиграл Синнеру и покинул турнир

Американский теннисист Тейлор Фритц (пятая ракетка мира) устпуил итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Синнер одержал победу со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. На счету Синнера пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Фритц четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале 13-й ракетке мира будет противостоять победитель матча Карлос Алькарас (Испания) -Феликс Оже-Альяссим (Канада). В другом полуфинале сыграет россиянин Даниил Медведев и американец Фрэнсис Тиафо.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Фритц являлся действующим чемпионом турнира.