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Янчук объяснил, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса в финале Индиан-Уэллса

Янчук объяснил, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса в финале Индиан-Уэллса
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук не видит фаворита в предстоящем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Алькарас быстрее и по темпу, и в беготне за мячом. Хотя Медведев тоже достаточно быстрый для своего роста. Здесь можно противопоставить стабильность. Сильные стороны Медведева — контратака и надёжность! Психологически Даниил тоже более ровно себя ведёт сейчас. Однако матч будет непростым для обоих ребят. Волевой настрой и вера в себя помогут Медведеву обыграть соперника в финале. Явного фаворита в этом матче я не вижу. Думаю, что шансы 50 на 50», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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