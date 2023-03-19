Янчук объяснил, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса в финале Индиан-Уэллса
Поделиться
Заслуженный тренер России Виктор Янчук не видит фаворита в предстоящем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
«Алькарас быстрее и по темпу, и в беготне за мячом. Хотя Медведев тоже достаточно быстрый для своего роста. Здесь можно противопоставить стабильность. Сильные стороны Медведева — контратака и надёжность! Психологически Даниил тоже более ровно себя ведёт сейчас. Однако матч будет непростым для обоих ребят. Волевой настрой и вера в себя помогут Медведеву обыграть соперника в финале. Явного фаворита в этом матче я не вижу. Думаю, что шансы 50 на 50», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
20:56
-
20:30
-
20:10
-
19:50
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
16:40
-
15:10
-
14:23
-
14:07
-
13:13
-
12:08
-
11:53
-
11:30
-
11:23
-
11:13
-
11:03
-
10:29
-
10:02
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:15
-
03:56
-
03:19
-
03:13
-
02:29
-
02:12
-
01:59
-
01:48
-
01:38
-
01:37
-
01:34
-
00:46
Партнерский контент