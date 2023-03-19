Янчук объяснил, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса в финале Индиан-Уэллса

Заслуженный тренер России Виктор Янчук не видит фаворита в предстоящем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Алькарас быстрее и по темпу, и в беготне за мячом. Хотя Медведев тоже достаточно быстрый для своего роста. Здесь можно противопоставить стабильность. Сильные стороны Медведева — контратака и надёжность! Психологически Даниил тоже более ровно себя ведёт сейчас. Однако матч будет непростым для обоих ребят. Волевой настрой и вера в себя помогут Медведеву обыграть соперника в финале. Явного фаворита в этом матче я не вижу. Думаю, что шансы 50 на 50», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.