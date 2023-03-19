Медведев в шаге от 4-го титула подряд — теперь в Индиан-Уэллсе! Что скажет Алькарас? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе. Венчать двухнедельное соревнование будут финалы в мужском и женском одиночном разрядах. У девушек титул разыграют две чемпионки ТБШ – белоруска Арина Соболенко, первенствовавшая на Australian Open, и Елена Рыбакина из Казахстана, отличившаяся на Уимблдоне. Счёт личных встреч у них пока 4-0 в пользу Соболенко. У мужчин титул оспорят триумфаторы US Open двух последних лет испанец Карлос Алькарас и наш Даниил Медведев. В этой паре ведёт россиянин – 1-0, выигравший на Уимблдоне-2021. Матчи начнутся в 23:00 по московскому времени. Ну а что получится на этот раз – узнаете в нашем лайве.
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Самое время познакомиться с соперником Даниила Медведева. Испанец Карлос Алькарас в свои 19 лет уже успел побывать 1-й ракеткой мира, выиграл «Шлем», два «Мастерса» и сейчас находится в шаге от того, чтобы вернуться на вершину рейтинга ATP.
Опрос: Медведев или Алькарас?
Так кто же выиграет в мужском финала? Даниил Медведев или Карлос Алькарас? Давайте угадаем.
Если у вас не открывается опрос, пройти его можно по ссылке.
А днём ранее определились обе финалистки. Это будет полное повторение по составу решающего матча Australian Open — Соболенко — Рыбакина.
Накануне определились оба финалиста. Россиянин Даниил Медведев справился в двух сетах с американцем Тиафо, а Карлос Алькарас — с итальянцем Янником Синнером.
Расписание на вечер воскресенья
Вот как выглядит расписание финального дня турнира. Сначала пройдёт женский финал одиночного разряда, потом мужской.
23:00 мск. Рыбакина (Казахстан, 10) – Соболенко (Беларусь, 2)
Не ранее 2:00. Алькарас (Испания, 1) – Медведев (Россия, 5)
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