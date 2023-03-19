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Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Арина Соболенко: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2023, где смотреть, сетка, расписание

Медведев в шаге от 4-го титула подряд — теперь в Индиан-Уэллсе! Что скажет Алькарас? LIVE!
Даниил Сальников
LIVE-трансляция Индиан-Уэллса-2023
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В Калифорнии идут финалы. Даниила не остановить? Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе. Венчать двухнедельное соревнование будут финалы в мужском и женском одиночном разрядах. У девушек титул разыграют две чемпионки ТБШ – белоруска Арина Соболенко, первенствовавшая на Australian Open, и Елена Рыбакина из Казахстана, отличившаяся на Уимблдоне. Счёт личных встреч у них пока 4-0 в пользу Соболенко. У мужчин титул оспорят триумфаторы US Open двух последних лет испанец Карлос Алькарас и наш Даниил Медведев. В этой паре ведёт россиянин – 1-0, выигравший на Уимблдоне-2021. Матчи начнутся в 23:00 по московскому времени. Ну а что получится на этот раз – узнаете в нашем лайве.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). Финал
19 марта 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Индиан-Уэллс (м). Финал
20 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Опрос: Медведев или Алькарас? Расписание на вечер воскресенья
Live Даниил Сальников

Самое время познакомиться с соперником Даниила Медведева. Испанец Карлос Алькарас в свои 19 лет уже успел побывать 1-й ракеткой мира, выиграл «Шлем», два «Мастерса» и сейчас находится в шаге от того, чтобы вернуться на вершину рейтинга ATP.

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20:49 Даниил Сальников

Опрос: Медведев или Алькарас?

Так кто же выиграет в мужском финала? Даниил Медведев или Карлос Алькарас? Давайте угадаем.

Если у вас не открывается опрос, пройти его можно по ссылке.

20:38 Даниил Сальников

А днём ранее определились обе финалистки. Это будет полное повторение по составу решающего матча Australian Open — Соболенко — Рыбакина.

Соболенко и Рыбакина снова разыграют финал! Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса Соболенко и Рыбакина снова разыграют финал! Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса
20:34 Даниил Сальников

Накануне определились оба финалиста. Россиянин Даниил Медведев справился в двух сетах с американцем Тиафо, а Карлос Алькарас — с итальянцем Янником Синнером.

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20:30 Даниил Сальников

Расписание на вечер воскресенья

Вот как выглядит расписание финального дня турнира. Сначала пройдёт женский финал одиночного разряда, потом мужской.

Матчи воскресенья, 19 марта
23:00 мск. Рыбакина (Казахстан, 10) – Соболенко (Беларусь, 2)
Не ранее 2:00. Алькарас (Испания, 1) – Медведев (Россия, 5)
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