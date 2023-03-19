В Калифорнии идут финалы. Даниила не остановить? Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

Медведев в шаге от 4-го титула подряд — теперь в Индиан-Уэллсе! Что скажет Алькарас? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе. Венчать двухнедельное соревнование будут финалы в мужском и женском одиночном разрядах. У девушек титул разыграют две чемпионки ТБШ – белоруска Арина Соболенко, первенствовавшая на Australian Open, и Елена Рыбакина из Казахстана, отличившаяся на Уимблдоне. Счёт личных встреч у них пока 4-0 в пользу Соболенко. У мужчин титул оспорят триумфаторы US Open двух последних лет испанец Карлос Алькарас и наш Даниил Медведев. В этой паре ведёт россиянин – 1-0, выигравший на Уимблдоне-2021. Матчи начнутся в 23:00 по московскому времени. Ну а что получится на этот раз – узнаете в нашем лайве.