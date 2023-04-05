Екатерина Александрова уверенно вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, обыграв Путинцеву

17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга Александрова (7) со счётом 6:1, 6:3 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Александрова семь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Александрова сразится с представительницей Австрии Юлией Грабер (89-я ракетка мира).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.