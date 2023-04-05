Екатерина Александрова уверенно вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, обыграв Путинцеву
Поделиться
17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче второго круга Александрова (7) со счётом 6:1, 6:3 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Александрова семь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде Александрова сразится с представительницей Австрии Юлией Грабер (89-я ракетка мира).
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
21:47
-
21:10
-
20:28
-
20:06
-
19:41
-
19:31
-
18:58
-
11:25
-
10:17
-
04:23
-
02:22
-
02:19
- 4 апреля 2023
-
22:48
-
19:49
-
19:41
-
18:52
-
16:47
-
15:19
-
15:01
-
14:35
-
13:51
-
13:15
-
12:40
-
10:57
-
10:51
-
10:30
-
01:41
-
00:49
-
00:41
- 3 апреля 2023
-
22:49
-
22:17
-
22:04
-
21:07
-
20:42
-
20:17
Партнерский контент