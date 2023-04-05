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Екатерина Александрова уверенно вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, обыграв Путинцеву

Екатерина Александрова уверенно вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, обыграв Путинцеву
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17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга Александрова (7) со счётом 6:1, 6:3 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Александрова семь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Александрова сразится с представительницей Австрии Юлией Грабер (89-я ракетка мира).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

Чарльстон. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 19:55 МСК
Юлия Путинцева
47
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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