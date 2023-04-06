Анна Калинская неожиданно обыграла титулованную Викторию Азаренко на турнире в Чарльстоне

70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче третьего круга Калинская со счётом 6:4, 7:6 (7:5) обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко (6). Отметим, что на тай-брейке Калинская отыгралась со счётом 0:3. Продолжительность поединка составила 2 часа и 1 минуту.
Калинская четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Азаренко два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал соревнований в Чарльстоне Калинская сразится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис, 2) — Кэролайн Доулхайд (США, WC).
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