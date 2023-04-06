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Анна Калинская неожиданно обыграла титулованную Викторию Азаренко на турнире в Чарльстоне

Анна Калинская неожиданно обыграла титулованную Викторию Азаренко на турнире в Чарльстоне
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70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Калинская со счётом 6:4, 7:6 (7:5) обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко (6). Отметим, что на тай-брейке Калинская отыгралась со счётом 0:3. Продолжительность поединка составила 2 часа и 1 минуту.

Калинская четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Азаренко два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал соревнований в Чарльстоне Калинская сразится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис, 2) — Кэролайн Доулхайд (США, WC).

Чарльстон. 3-й круг
06 апреля 2023, четверг. 18:10 МСК
Виктория Азаренко
18
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Анна Калинская
70
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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