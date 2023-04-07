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Определилась соперница Касаткиной в четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне

Определилась соперница Касаткиной в четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне
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Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), который продлится до 9 апреля.

В матче третьего круга Кис (22) со счётом 6:2, 3:6, 6:1 обыграла представительницу Польши Магду Линетт (19). Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Кис шесть раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Линетт один реализованный брейк-пойнт из шести и ни одного эйса.

Таким образом, за путёвку в полуфинал соревнований российская теннисистка Дарья Касаткина сразится с американкой Мэдисон Кис.

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

Чарльстон. 3-й круг
07 апреля 2023, пятница. 03:20 МСК
Магда Линетт
19
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Мэдисон Кис
22
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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