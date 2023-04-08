Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), обыграв в матче 1/4 финала 22-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Продолжительность поединка составила 2 часа 31 минуту. По ходу игры Касаткина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 23 заработанных. На счету Кис два эйса, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
За путёвку в финал соревнований российская теннисистка сразится с четвёртой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 780 637. Действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.
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