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Определились финалисты грунтового турнира в Эшториле, за трофей сыграют Рууд и Кецманович

Определились финалисты грунтового турнира в Эшториле, за трофей сыграют Рууд и Кецманович
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Завершились оба полуфинальных матча грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В первом матче 1/2 финала 40-я ракетка мира, сербский теннисист Миомир Кецманович обыграл представителя Италии Марко Чеккинато (96-й в рейтинге ATP). Игра закончилась победой серба со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут.

Эшторил. 1/2 финала
08 апреля 2023, суббота. 17:20 МСК
Марко Чеккинато
96
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Миомир Кецманович
40
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Вторым финалистом грунтового турнира в Эшториле стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд, обыгравший в напряжённом полуфинальном матче француза Кентена Алиса. Игра завершилась победой Рууда со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). продолжительность поединка составила 2 часа 10 минут.

Эшторил. 1/2 финала
08 апреля 2023, суббота. 18:50 МСК
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 2
         
Кентен Алис
80
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Финальная игра грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле состоится завтра, 9 апреля. Примерное время начала — 16:30 мск. Призовой фонд соревнований превышает € 562 тыс.

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