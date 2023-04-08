Определились финалисты грунтового турнира в Эшториле, за трофей сыграют Рууд и Кецманович

Завершились оба полуфинальных матча грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).
В первом матче 1/2 финала 40-я ракетка мира, сербский теннисист Миомир Кецманович обыграл представителя Италии Марко Чеккинато (96-й в рейтинге ATP). Игра закончилась победой серба со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Вторым финалистом грунтового турнира в Эшториле стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд, обыгравший в напряжённом полуфинальном матче француза Кентена Алиса. Игра завершилась победой Рууда со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). продолжительность поединка составила 2 часа 10 минут.
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|
|6
|6 2
Финальная игра грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле состоится завтра, 9 апреля. Примерное время начала — 16:30 мск. Призовой фонд соревнований превышает € 562 тыс.
- 8 апреля 2023
-
22:57
-
22:27
-
21:46
-
20:13
-
19:46
-
19:26
-
17:51
-
15:34
-
15:33
-
15:11
-
14:37
-
14:14
-
14:06
-
12:47
-
12:35
-
12:21
-
12:06
-
11:22
-
10:58
-
10:11
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
05:31
-
01:47
-
01:29
-
00:40
-
00:11
- 7 апреля 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:11
-
20:59
-
20:30
-
20:21
-
18:45