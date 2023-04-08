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Определились финалисты грунтового турнира в Эшториле, за трофей сыграют Рууд и Кецманович

Завершились оба полуфинальных матча грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В первом матче 1/2 финала 40-я ракетка мира, сербский теннисист Миомир Кецманович обыграл представителя Италии Марко Чеккинато (96-й в рейтинге ATP). Игра закончилась победой серба со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут.

Вторым финалистом грунтового турнира в Эшториле стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд, обыгравший в напряжённом полуфинальном матче француза Кентена Алиса. Игра завершилась победой Рууда со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). продолжительность поединка составила 2 часа 10 минут.

Финальная игра грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле состоится завтра, 9 апреля. Примерное время начала — 16:30 мск. Призовой фонд соревнований превышает € 562 тыс.