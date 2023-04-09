Каспер Рууд — чемпион грунтового турнира в Эшториле
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), обыграв в финальном матче 40-ю ракетку мира, сербского теннисиста Миомира Кецмановича в двух сетах 6:2, 7:6 (7:3).
Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. По ходу игры Рууд три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
После победы в Эшториле норвежец обойдёт российского теннисиста Даниила Медведева и займёт четвёртую строчку в рейтинге АТР.
Эшторил. Финал
09 апреля 2023, воскресенье. 17:40 МСК
5
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
40
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Призовой фонд соревнований в Эшториле превысил € 562 тыс.
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