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Каспер Рууд — чемпион грунтового турнира в Эшториле

Каспер Рууд — чемпион грунтового турнира в Эшториле
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), обыграв в финальном матче 40-ю ракетку мира, сербского теннисиста Миомира Кецмановича в двух сетах 6:2, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. По ходу игры Рууд три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

После победы в Эшториле норвежец обойдёт российского теннисиста Даниила Медведева и займёт четвёртую строчку в рейтинге АТР.

Эшторил. Финал
09 апреля 2023, воскресенье. 17:40 МСК
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 3  
         
Миомир Кецманович
40
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Призовой фонд соревнований в Эшториле превысил € 562 тыс.

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