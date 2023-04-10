Ван де Зандсхулп победил Фучовича и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

31-я ракетка мира спортсмен из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп одержал победу над 72-й ракеткой мира венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем и вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Игра завершилась победой голландского теннисиста со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:1. Общая продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. По ходу игры ван де Зандсхулп два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Фучовича один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником ван де Зандсхулпа станет пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.