Ронни О`Салливан: хотел бы я делать за столом то, что Джокович делает на корте

Британский профессиональный игрок в снукер, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан выразил своё восхищение мужской теннисной «Большой тройкой» и высоко оценил сербскую звезду Новака Джоковича.
«Федерер, Надаль, Джокович — мне всегда нравилось наблюдать за ними. Это три лучших игрока всех времён. Неважно, футболист вы, гольфист или хоккеист, — все смотрят на Джоковича. Он один из величайших спортсменов всех времён.
Хотел бы я делать за столом то, что Джокович делает на корте. Жизнь профессионального теннисиста тяжела. Но когда ты на вершине… места, где они играют, потрясающие», — приводит слова О`Салливана Sportskeeda.
Текущий турнир «Мастерс» является первым турниром 10-кратного чемпиона US Open после Дубая, он был вынужден пропустить Индиан-Уэллс и турнир в Майами. Он занимает первое место в рейтинге АТР.
- 11 апреля 2023
-
20:21
-
20:06
-
19:55
-
19:32
-
19:32
-
19:01
-
18:50
-
18:23
-
18:23
-
17:07
-
16:54
-
15:58
-
15:15
-
14:23
-
12:49
-
12:40
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
02:42
-
01:02
- 10 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:30