Ронни О`Салливан: хотел бы я делать за столом то, что Джокович делает на корте

Британский профессиональный игрок в снукер, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан выразил своё восхищение мужской теннисной «Большой тройкой» и высоко оценил сербскую звезду Новака Джоковича.

«Федерер, Надаль, Джокович — мне всегда нравилось наблюдать за ними. Это три лучших игрока всех времён. Неважно, футболист вы, гольфист или хоккеист, — все смотрят на Джоковича. Он один из величайших спортсменов всех времён.

Хотел бы я делать за столом то, что Джокович делает на корте. Жизнь профессионального теннисиста тяжела. Но когда ты на вершине… места, где они играют, потрясающие», — приводит слова О`Салливана Sportskeeda.

Текущий турнир «Мастерс» является первым турниром 10-кратного чемпиона US Open после Дубая, он был вынужден пропустить Индиан-Уэллс и турнир в Майами. Он занимает первое место в рейтинге АТР.