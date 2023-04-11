Энди Маррей призвал поддержать украинских теннисистов после допуска россиян на Уимблдон

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей призвал поддержать украинских спортсменов, комментируя решение Ассоциации лаун-тенниса (LTA) о допуске россиян и белорусов на Уимблдон-2023.

«Отчасти я знал заранее, что будет принято такое решение. Я думаю, что действительно важно продолжать говорить о том, что на самом деле происходит на Украине прямо сейчас, не сосредоточиваясь на нескольких теннисистах или спортсменах, которые могут или не могут участвовать в крупных спортивных мероприятиях.

Это было трудное решение для Уимблдона. Очевидно, что остальная часть спорта пошла в совершенно ином направлении по отношению к ним, что сделало весь процесс очень трудным. Но я не думаю, что стоит так много обсуждать это решение. Думаю, что это немного отвлекает от того, что происходит на самом деле.

Очевидно, я испытываю симпатию к украинским игрокам. Я видел, что некоторые теннисистки говорили о том, как им было трудно, и, возможно, чувствовали, что могли бы получить больше поддержки. Нам также нужно понимать их точку зрения, а не только игроков, которым запретили играть в прошлом году. В туре есть украинские игроки, чьи семьи и всё остальное пострадало, и они переживают невероятно трудные времена. И это то, что действительно важно», — приводит слова Маррея Tennis Majors.