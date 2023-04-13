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Ник Кирьос ответил, вернётся ли в тур в 2023 году

Ник Кирьос ответил, вернётся ли в тур в 2023 году
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, вернётся ли он в тур в 2023 году.

«Сейчас далеко не заглядываю, постепенно повышаю нагрузку. Стараюсь вернуться туда, где находился», — написал Кирьос на своей странице в социальной сети.

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и пошёл на операцию, после которой на данный момент не выходил на корт.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником, Танаси Коккинакисом, выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.

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