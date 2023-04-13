Усэйна Болта освистали в начале матча между Хуркачем и Синнером на турнире в Монте-Карло

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт посетил матч третьего круга турнира в Монте-Карло между польским теннисистом Хубертом Хуркачем и итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:7, 1:6).

Бегуна встретили на трибунах свистом. Всё дело в том, что он нарушил теннисный этикет: Болт занял место на трибунах, когда Хуркач и Синнер уже играли первую партию (при счёте 15-15). Негласное правило заключается в том, что ямаец в этой ситуации должен был дождаться окончания гейма.

Итальянский теннисист одержал победу и вышел в четвертьфинал турнира. В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти (13 апреля, 16:20 мск).

Напомним, финал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло состоится 16 апреля. Призовой фонд составляет € 5 779 335.