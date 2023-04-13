Рублёв vs Хачанов! Битва старых знакомых в Монте-Карло. Медведев и Зверев готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 5-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В четверг должен быть полностью сыгран 3-й круг. Лидер российского тенниса Даниил Медведев сражается со старым знакомым – Александром Зверевым, с которым у него счёт личных встреч – 7-6. Поединки этих теннисистов чаще всего превращаются в невероятные битвы. Вот и совсем недавно в Индиан-Уэллсе они сражались 3 часа 10 минут и волевую победу одержал Медведев – 6:7, 7:6, 7:5. Не менее интересным видится российское дерби Рублёв – Хачанов, которые дружат с детства и даже тут в Монте-Карло выступали вместе в парном разряде. Сыграет и Джокович с Музетти. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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Рублёв и Хачанов сражаются
У Штруффа и Рууда счёт уже 6:1, 4:2, так что поединок Рублёва и Хачанова может начаться вовремя — в 13:30 мск. За всеми подробностями этого матча следите в нашей текстовой трансляции.
Андрей Рублёв и Карен Хачанов дружат с детства, вместе выступали по сборным разных возрастов, а сейчас частенько выступают ещё и в парном разряде. На профессиональном уровне наши парни встречались трижды. Карен победил в Галле-2017 и Индиан-Уэллсе-2019, а Андрей выиграл последнюю встречу в Галле-2021. Чем закончится сегодня их 4-я дуэль на уровне ATP?
Андрей Рублёв и Карен Хачанов
Фото: Henk Seppen/Getty Images
Даниил Медведев, несмотря на победу накануне, заявил, что по-прежнему не любит грунт.
Уже вовсю идут первые запуски на двух главных аренах. И пока немец Штруфф преподносит сенсацию, взяв с большим преимуществом 1-й сет у Каспера Рууда. За ходом поединка следите в нашем онлайн-табло.
Даниил Медведев провёл накануне первый грунтовый матч в сезоне, одержал победу и вышел на Зверева, а Карен Хачанов своей победой во втором круге добился очной дуэли со своим старым приятелем Андреем Рублёвым. Все подробности в нашем обзоре дня.
Полные срез прошлого игрового дня, когда был завершён 2-й круг, в нашем лайве дня.
На второй по значимости арене состоится российское дерби:
12:00 мск. Штруфф (Q) — Рууд (4)
Не ранее 13:30. Рублёв (5) — Хачанов (6)
Далее. Фритц (8) — Легечка
Берреттини — Руне (6)
Расписание дня
Вот как выглядит расписание четверга на центральном корте:
12:00 мск. Хуркач (10) — Янник Синнер (7)
Далее. Джарри — Циципас (2)
Далее. Джокович (1) — Музетти (16)
Далее. Медведев (3) — Зверев (13)
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