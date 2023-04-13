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Медведев, Рублёв, Зверев, Джокович: онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло-2023, результаты, сетка, где смотреть

Рублёв vs Хачанов! Битва старых знакомых в Монте-Карло. Медведев и Зверев готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Битва старых знакомых за место в 1/4 финала
Аудио-версия:
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«Мастерс» в Монте-Карло набирает обороты! Нас ждут российское дерби и сражение Медведева со Зверевым. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 5-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В четверг должен быть полностью сыгран 3-й круг. Лидер российского тенниса Даниил Медведев сражается со старым знакомым – Александром Зверевым, с которым у него счёт личных встреч – 7-6. Поединки этих теннисистов чаще всего превращаются в невероятные битвы. Вот и совсем недавно в Индиан-Уэллсе они сражались 3 часа 10 минут и волевую победу одержал Медведев – 6:7, 7:6, 7:5. Не менее интересным видится российское дерби Рублёв – Хачанов, которые дружат с детства и даже тут в Монте-Карло выступали вместе в парном разряде. Сыграет и Джокович с Музетти. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Монте-Карло – 2023. Сетка
Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 13:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 15:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Лоренцо Музетти
21
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 16:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Рублёв и Хачанов сражаются Расписание дня
Live Даниил Сальников

Рублёв и Хачанов сражаются

У Штруффа и Рууда счёт уже 6:1, 4:2, так что поединок Рублёва и Хачанова может начаться вовремя — в 13:30 мск. За всеми подробностями этого матча следите в нашей текстовой трансляции.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 13:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
13:02 Даниил Сальников

Андрей Рублёв и Карен Хачанов дружат с детства, вместе выступали по сборным разных возрастов, а сейчас частенько выступают ещё и в парном разряде. На профессиональном уровне наши парни встречались трижды. Карен победил в Галле-2017 и Индиан-Уэллсе-2019, а Андрей выиграл последнюю встречу в Галле-2021. Чем закончится сегодня их 4-я дуэль на уровне ATP?

Андрей Рублёв и Карен Хачанов

Андрей Рублёв и Карен Хачанов

Фото: Henk Seppen/Getty Images

12:47 Даниил Сальников

Даниил Медведев, несмотря на победу накануне, заявил, что по-прежнему не любит грунт.

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12:44 Даниил Сальников

Уже вовсю идут первые запуски на двух главных аренах. И пока немец Штруфф преподносит сенсацию, взяв с большим преимуществом 1-й сет у Каспера Рууда. За ходом поединка следите в нашем онлайн-табло.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 12:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
100
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5  
1 		5  
         
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
12:41 Даниил Сальников

Даниил Медведев провёл накануне первый грунтовый матч в сезоне, одержал победу и вышел на Зверева, а Карен Хачанов своей победой во втором круге добился очной дуэли со своим старым приятелем Андреем Рублёвым. Все подробности в нашем обзоре дня.

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Супердуэли в 3-м круге Монте-Карло! Медведев сразится со Зверевым, а Рублёв — с Хачановым
12:32 Даниил Сальников

Полные срез прошлого игрового дня, когда был завершён 2-й круг, в нашем лайве дня.

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Медведев одержал 1-ю победу на грунте в сезоне! А Хачанов сразится с Рублёвым в 3-м круге
12:27 Даниил Сальников

На второй по значимости арене состоится российское дерби:

Корт Де Пренс
12:00 мск. Штруфф (Q) — Рууд (4)
Не ранее 13:30. Рублёв (5)Хачанов (6)
Далее. Фритц (8) — Легечка
Берреттини — Руне (6)
12:22 Даниил Сальников

Расписание дня

Вот как выглядит расписание четверга на центральном корте:

Корт Ренье Третьего
12:00 мск. Хуркач (10) — Янник Синнер (7)
Далее. Джарри — Циципас (2)
Далее. Джокович (1) — Музетти (16)
Далее. Медведев (3) — Зверев (13)
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