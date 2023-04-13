Рублёв vs Хачанов! Битва старых знакомых в Монте-Карло. Медведев и Зверев готовятся. LIVE!

«Мастерс» в Монте-Карло набирает обороты! Нас ждут российское дерби и сражение Медведева со Зверевым. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 5-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В четверг должен быть полностью сыгран 3-й круг. Лидер российского тенниса Даниил Медведев сражается со старым знакомым – Александром Зверевым, с которым у него счёт личных встреч – 7-6. Поединки этих теннисистов чаще всего превращаются в невероятные битвы. Вот и совсем недавно в Индиан-Уэллсе они сражались 3 часа 10 минут и волевую победу одержал Медведев – 6:7, 7:6, 7:5. Не менее интересным видится российское дерби Рублёв – Хачанов, которые дружат с детства и даже тут в Монте-Карло выступали вместе в парном разряде. Сыграет и Джокович с Музетти. Следите за ходом дня в нашем онлайне!