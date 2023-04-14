«Я себя как говно вёл». Медведев принёс извинения Звереву после победы в Монте-Карло

Стало известно, что чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сказал у сетки олимпийскому чемпиону 2020 года немцу Александру Звереву после тяжелейшей победы в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, Медведев (3) за 3 часа и 9 минут обыграл Зверева (13) со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

«Я себя как говно вёл, извини», — сказал Медведев во время рукопожатия у сетки.

Отметим, что благодаря этому матчу Медведев укрепил своё лидерство в серии личных встреч со Зверевым (8-6). В Монте-Карло Даниил обыграл Александра во второй раз подряд за сезон (первая победа случилась в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).