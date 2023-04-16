«Возможно, им это нравится». Энен — о резонансе вокруг конфликта Медведева и Зверева

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен прокомментировала конфликт чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым после матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Зверев после поражения обвинил Медведева в нарушении кодекса «фэйр-плей», в ответ Даниил посоветовал Александру, произнося такое, смотреть на себя в зеркало.

«Похоже, между ними есть какая-то история. Было бы лучше, если бы они обсудили это непосредственно друг с другом и отложили всё в сторону. Но, возможно, им это нравится. Сейчас все обсуждают эту историю», — приводит слова Энен Eurosport.de.