«В зеркало на себя посмотри». Медведев и Зверев устроили разборки в Монте-Карло

Когда на корт выходят Даниил Медведев и Александр Зверев, можно не сомневаться: после матча будут обсуждать не только теннис. Так вышло и на этот раз. Россиянин и немец с русскими корнями схлестнулись в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло, и победителем из трёхчасового марафона вышел Даниил, отыгравший два матчбола и одержавший волевую победу — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Медведев, как и Зверев, уже покинул турнир. В пятницу, 14 апреля, россиянин в двух сетах проиграл в четвертьфинале 19-летнему датчанину Хольгеру Руне. Но тема противостояния Даниила и Александра продолжает волновать умы публики.

Что случилось?

В третьем сете Медведев при счёте 4:3 в свою пользу устроил себе импровизированный туалетный перерыв. На переходе россиянин на какое-то время покинул корт, а затем вернулся. Даниил успел уложиться в отведённые для этого 90 секунд. А после матча признал, что вёл себя не лучшим образом, не уточнив, правда, что именно имеется в виду. «Я себя как говно вёл, извини», — сказал Медведев во время рукопожатия у сетки. Вероятно, здесь Даниил имел в виду не пресловутый туалетный перерыв, а своё поведение во втором сете. Зверев при счёте 5:4 в свою пользу готовился подать на матч. А Медведев во время перехода взял и убрал столбик, поддерживающий сетку. Даже судья на вышке спустилась посмотреть, в чём дело.

Фото: Кадр трансляции

Столбик, конечно, вернули на место. Но, возможно, этот момент и сбил Зверева. А в 11-м гейме второй партии после первого розыгрыша, проигранного Медведевым на своей подаче, россиянин начал беседовать с судьёй на вышке. Публика зашумела, а Даниил в ответ стал показывать им пантомиму с пальцем у губ. Те стали ещё больше шуметь.

Зверев, упустивший в третьем сете два матчбола на тай-брейке, не уклонился от традиционного послематчевого рукопожатия. Но тёплым и дружеским оно не было. А после матча немец обрушился с критикой на соперника. По мнению Александра, Даниил взял туалетный перерыв тогда, когда это запрещено правилами. «Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьёзно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он же этого не делает.

Он берёт туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начал играть лучше, и он каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом. Конечно, вы можете сказать, что я сам отвлекаюсь. Этого действительно не должно случаться со мной, и это полностью моя вина. Но всё же я чувствую, что честная игра всегда должна быть частью спорта», — сказал Зверев в интервью Sky Sports.

Медведев поначалу никак не отреагировал на слова Зверева. А вот на пресс-конференции после матча с Руне подробно и развёрнуто ответил недовольному немцу. «Саша живёт в своём собственном мире. Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный?» (Улыбается.) Да, когда Саша проигрывает, можно найти 25 его интервью, в которых он говорит довольно странные вещи.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Честно говоря, если бы я в этой ситуации играл с кем-то таким, как Каспер, Андрей, может, Карен, даже Диего (Рууд, Рублёв, Хачанов и Шварцман. — Прим. «Чемпионата»), то, честно говоря, был бы виноват. Возможно, соперник недолюбливал бы меня сильнее, чем это было до матча. И я бы извинился, особенно перед таким человеком, как Диего, который очень добр и весьма привержен честной игре. Но Саша не из таких людей. Он не Каспер, не Диего. Когда он говорит что-то о нечестной игре… Прекрасно. В зеркало на себя посмотри», — сказал Даниил, отвечая на вопрос журналиста о словах Александра.

Забавно, но Медведев, проиграв матч Руне, нашёл в себе силы заочно потроллить Зверева. Сперва россиянин сымитировал холодное рукопожатие Зверева…

Фото: Кадр трансляции

…а затем, улыбаясь, сказал Руне: «Молодец. Нечестно, ты слишком хорошо играл, ты играл нечестно». Что ж, в чувстве юмора нашему парню не откажешь!