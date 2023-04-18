Каспер Рууд и Карлос Алькарас вышли в следующую стадию турнира в Барселоне
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в следующий круг грунтового турнира категории АТР-500 в Барселоне, обыграв в матче второго круга португальца Нуну Боргеса (79-й в рейтинге ATP). Игра продлилась 1 час 3 минуты и завершилась уверенной победой испанского теннисиста со счётом 6:3, 6:1.
Барселона. 2-й круг
18 апреля 2023, вторник. 18:10 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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79
Нуну Боргес
Н. Боргес
В другом матче второго круга третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд обыграл американского теннисиста Бена Шелтона (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Общая продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
Барселона. 2-й круг
18 апреля 2023, вторник. 13:35 МСК
3
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 1
37
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Грунтовый турнир категории АТР-500 проходит в Барселоне (Испания) с 17 по 23 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 2,722 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас.
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