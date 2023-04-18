Каспер Рууд и Карлос Алькарас вышли в следующую стадию турнира в Барселоне

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в следующий круг грунтового турнира категории АТР-500 в Барселоне, обыграв в матче второго круга португальца Нуну Боргеса (79-й в рейтинге ATP). Игра продлилась 1 час 3 минуты и завершилась уверенной победой испанского теннисиста со счётом 6:3, 6:1.

В другом матче второго круга третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд обыграл американского теннисиста Бена Шелтона (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Общая продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

Грунтовый турнир категории АТР-500 проходит в Барселоне (Испания) с 17 по 23 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 2,722 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас.