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Джокович: я мог бы тренировать Кирьоса, со мной он выиграл бы 5 ТБШ, но это будет недёшево

Джокович: я мог бы тренировать Кирьоса, со мной он выиграл бы 5 ТБШ, но это будет недёшево
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на фантазию, в которой он начал бы тренировать финалиста Уимблдона-2022 австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

Кирьос – один из немногих игроков в туре, у которого нет личного тренера.

«Я бы мог тренировать Ника Кирьоса. Со мной он выиграл бы пять турниров «Большого шлема», но это обошлось бы ему недёшево», — приводит слова Джоковича журналистка Елена Медич на своей странице в социальной сети.

Ранее Джокович (1) в стартовом для себя матче на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 обыграл 18-летнего представителя Франции Люку Ван Аша (87-й номер рейтинга).

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