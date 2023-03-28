«Всех нужно уволить!» Звезда тенниса слетел с катушек на «Мастерсе» в Майами-2022

Австралиец Ник Кирьос – самый безбашенный теннисист в туре. Он не умеет сдерживать эмоции на корте. Кирьосу принадлежит рекорд по общей сумме штрафов в истории тенниса — $ 550 тыс. Примерно пятая часть приходится на крупнейший единичный штраф $ 113 тыс. за нарушение кодекса поведения по огромному количеству пунктов в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати-2019.

Кирьос устраивал скандалы практически на всех крупных турнирах. «Мастерс» в Майами исключением из правил не стал. Здесь он «отличался» дважды.

Оскорбление судьи и перепалка с болельщиками на турнире в Майами-2019

На «Мастерсе» в Майами-2019 Кирьос играл как в одиночном, так и в парном разряде. Запомнился скандалами в обоих случаях.

24 марта Кирьос и Тейлор Фритц в паре уступили Гидо Пелье и Жоао Соузе (6:7, 7:6, 8:10). После матча Кирьос был очень недоволен работой судьи. Сначала он накричал на рефери: «Ты совсем тронулся? Просто позорище. Ты чёртово позорище». После этого австралиец разбил ракетку и обсуждал ошибки судьи с кем-то на трибунах. Относительно мелкий эпизод по меркам Кирьоса, который не привёл к большой шумихе.

Далее Ник делал шоу в одиночном разряде. В третьем раунде Кирьос легко обыграл серба Душана Лайовича (6:3, 6:1), выйдя в 1/8 финала Майами четвёртый раз подряд (во всех случаях, когда участвовал). В первом сете австралиец дважды подал с рук. Это не запрещено правилами, но считается плохой манерой. Оба очка Ник выиграл, причём одно – эйсом. Также в первом сете Кирьос выиграл очко после удара между ног, сыграл с лёта, не глядя на мяч, и театрально пригляделся к мячу, прежде чем пробить смэш.

Ник Кирьос на «Мастерсе» в Майами-2019 Фото: Julian Finney/Getty Images

Ник изменил бы себе, если бы не приправил эту феерию какой-то эпатажной выходкой. Во время матча он поругался с болельщиком, которого в результате увели с трибун. На этот раз теннисисту удалось выставить себя пострадавшей стороной.

«Он сказал мне: «Ты ублюдок». А я ответил: «Не особо понимаю, о чём речь, потому что это ты заплатил немаленькие деньги, чтобы провести вечер воскресенья, глядя на меня. У тебя явно нет дел поважнее». А он заладил: «Ты ублюдок, ты ублюдок». Ну я ответил, что мне больше нечего сказать. А он: «Иди сюда – поговорим». А я: «Слушай, я не могу, мне играть надо». Ну и пошёл играть. Ещё он сказал, что у меня паршивая причёска. Я и правда пару дней не был в барбершопе, так что тут он прав. Мне понравилось, было весело.

Я знал, что его в итоге уведут, так что просто повеселился. Люблю играть в Майами, это один из моих любимых турниров. Приходят всякие такие идиоты, которые решают провести вечер воскресенья на моём матче, но при этом разговаривают со мной, будто им это неинтересно. Хотя это у них занятия поинтереснее нет. Мне это не помешало. Если уж на то пошло, то, наоборот, завело. Я хорошо сегодня сыграл. Я вообще считаю, что теннису такое нужно. Это же весело. Думаю, всем на трибунах этот матч понравился», — сказал Кирьос.

Зрителя уводят с трибун после перепалки с Ником Кирьосом Фото: Julian Finney/Getty Images

Чуть позже Кирьос столкнулся с буллингом в Сети. Он опубликовал переписку с критически настроенным болельщиком. «Ты позор Австралии. Уезжай обратно в Индию, ублюдок», — лишь часть её, во второй половине сообщения были жёсткие гомофобные оскорбления.

«Трудно продолжать верить в мир, где взрослый мужик считает нормальным выражать такую ненависть. Он расист и гомофоб, но позорник я? Что вообще с миром? И вы даже не представляете, сколько такой чуши мне приходит, особенно из Австралии», – написал Кирьос, который родился в Канберре в семье грека и малайки.

В четвёртом раунде «Мастерса» в Майами-2019 Кирьос уступил хорвату Борне Чоричу (6:4, 3:6, 2:6). Судья Джанлука Москарелла сделал ему два предупреждения. Первое — за сломанную ракетку после неудачного действия, а второе и штраф на очко – при счёте 2:4, 15:40 за брань в адрес зрителей, которые мешали ему на подаче. Они кричали «Иди к чёрту, чувак». После этого Ник сказал судье: «Молодец, ты заслуживаешь похвалы. Отлично справился с ситуацией. Честное мнение? Ты принял ужасное решение».

После матча Ник сделал следующее заявление.

«Зрители заплатили деньги, чтобы посмотреть мой матч, а в итоге выкрикивали всякий бред. Я не собираюсь это терпеть. Я играл 2 часа 20 минут, и тут какой-то парень орет: «Играй!» Я не буду это терпеть, так что я его послал. Наверное, можно было так не делать. Но в тот момент я находился в пылу борьбы, а в этом состоянии не хочется такое слышать», — сказал Кирьос.

Фанаты на матче Ника Кирьоса в Майами Фото: Al Bello/Getty Images

В Майами Кирьос ходил по тонкому льду, однако так и не нарвался на наказание. Возможно, это вселило в него чувство вседозволенности. Через полтора месяца Кирьоса дисквалифицировали с матча в Риме после того, как он швырнул на корт стул.

«Уверен, что я не единственный, кто считает, что его нужно дисквалифицировать по крайней мере на полгода. Может, тогда он начнёт вести себя нормально. Хотя и это вряд ли. Такой он человек. Сегодня он заслужил быть снятым с матча», — сказал его соперник Каспер Рууд.

Поведение Кирьоса не нравилось многим коллегам-теннисистам, но австралийца не дисквалифицировали. Снятие с матча – недостаточная мера, чтобы обуздать австралийца. Как и недопуск на «Ролан Гаррос» — 2019 после оскорблений в адрес организаторов.

Кирьос продолжал устраивать скандалы. Самый серьёзный из них был в августе 2019 года. Ник уступил Карену Хачанову во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. По ходу первого сета австралиец получил предупреждение за то, что выбил мяч с корта, а в конце второй партии был оштрафован на очко за неспортивное поведение. Он спорил с ирландским судьёй Фергюсом Мёрфи, после чего заявил, что «не обязан каждый раз терпеть эту картошку в кресле». Картофель – популярный в Ирландии продукт, но в 1845-1849 годах в стране был Великий голод, связанный с массовым заражением картофельных посевов. Кирьос завуалированно оскорбил рефери по национальному признаку. Перед началом третьего сета он взял туалетный перерыв, во время которого сломал две ракетки. Затем он был предупреждён за затяжку времени. Ник натворил столько всего, что наконец-то в его отношении были применены более-менее серьёзные меры.

За пять случаев неспортивного поведения в матче с Хачановым штраф Кирьоса составил $ 85 тыс. Кроме того, он был наказан за непристойные ругательства ($ 5 тыс.), а также за уход с корта без разрешения судьи в перерыве между вторым и третьим сетами ($ 3 тыс.). Оскорбления ирландского судьи, плевок в его сторону и отказ пожать руку после матча стоили ему $ 20 тыс. Вдобавок к этому Ник получил испытательный срок длиной в полгода. Австралийцу грозила дисквалификация на 16 недель и дополнительный штраф $ 25 тыс., если в течение этого периода он совершит повторное нарушение. Итого: рекордные для тенниса $ 113 тыс. + $ 25 тыс. условно. Нельзя сказать, что Кирьос после этого стал образцово вести себя на корте, но эмоции заметно поубавил.

В 2022-м Кирьос получил крупнейший штраф в истории «Мастерса» в Майами

Кирьос вернулся в Майами спустя три года (в 2020-м турнир не проводился из-за коронавируса, в 2021-м австралиец снялся). И снова устроил скандал, причём ещё более громкий, чем в 2019 году.

Уже по ходу «Мастерса» в Майами-2022 Кирьосу вынесли наказание за проступок на предшествующем турнире в Индиан-Уэллсе. ATP оштрафовала Ника на $ 25 тыс. за нецензурную брань и неспортивное поведение после матча с Рафаэлем Надалем, когда австралиец бросил ракетку и чуть не попал в голову болбоя. Хорошо, что Кирьос не стал усугублять ситуацию, извинился перед парнем и подарил ему ракетку. Ник из 2019-го подобное вряд ли сделал бы. Кирьос признал, что в прошлом у него были психологические проблемы, но он их преодолел. Тем не менее буйный нрав полностью укротить ему не удаётся.

В четвёртом раунде Майами Кирьос проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 3:6). Его оштрафовали на рекордные для флоридского «Мастерса» $ 35 тыс. за четыре отдельных нарушения — нецензурная брань ($ 5 тыс.), неспортивное поведение (два штрафа по $ 5 тыс.) и словесные оскорбления ($ 20 тыс.). Что конкретно натворил Ник?

Ник Кирьос спорит с судьёй Карлосом Бернардесом Фото: Michael Reaves/Getty Images

Бразильский судья Карлос Бернардес оштрафовал Кирьоса на гейм по ходу матча с Синнером. Это произошло после трёх предупреждений в первом сете. Первое предупреждение Ник получил за нецензурную брань. Его вывел из себя момент, когда во время розыгрыша очка у рефери сработала рация и розыгрыш пришлось переигрывать.

«Это просто бред. Нужно уволить всех! Четвёртый круг Майами, одного из крупнейших турниров в мире, а вы ни черта не умеете. Не умеете пользоваться рацией. Всех нужно уволить! Уволить всех, кто работает на турнире, и начать с нуля», — прокричал Кирьос.

До этого Кирьос жаловался на разницу в скорости покрытий между центральным кортом, где он провёл предыдущие матчи, и Grandstand, где он играл с Синнером. «Такое ощущение, что там трава, а тут – грунт». Кроме того, ему с самого начала не нравились крики болельщиков, с которыми он периодически вступал в споры. Судья проявлял себя достаточно сдержанно в этих моментах, но всему есть предел.

Второе предупреждение Нику дали за неспортивное поведение. Кирьос оскорбил рефери, когда в очередной раз разговаривал с кем-то на трибунах при счёте 3:5 на тай-брейке. Ник также кидал ракетку в корт, но не был за это наказан. Повезло, однако теннисист не успокоился. Проиграв тай-брейк, Кирьос потребовал от судьи объяснений по поводу второго предупреждения. Когда Бернардес высказал свою точку зрения и посоветовал Нику поменьше разговаривать, австралиец сломал ракетку. За это он получил третье предупреждение и штраф на гейм.

В итоге Синнер вышел подавать при счёте 1:0 во втором сете. Тогда же на корт выбежал болельщик, который хотел сделать селфи с Кирьосом. Его перехватила охрана.

Фанат, выбежавший делать селфи с Ником Кирьосом Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ник без шансов проиграл остаток матча Синнеру. Кирьос не пожал судье руку и назвал его так, как в грубой форме оскорбляют людей с проблемами в развитии. После матча Ник продолжил нападки на рефери.

«Ты бы мог работать судьёй», – сказал я своему лучшему другу и получил предупреждение за неспортивное поведение при 3:5 на тай-брейке первого сета. На кону $ 100 тыс. призовых, а он принимает такое решение, потому что были задеты его чувства. Наймите других людей. Только не перевирайте. Я безумно уважаю Янника, он один из моих любимых игроков, сегодня он был слишком хорош. Это всё направлено на судью, который недостаточно квалифицирован, чтобы судить такие матчи. Но ему ничего за это не будет, да? Смешно», — сказал Кирьос.

Кирьос вылетел, но не успокаивался. Далее он выступил с длинной тирадой о несправедливости штрафной политики ATP. «Судье ничего не будет. Ему даже выговора не сделают, хотя он отработал ужасно. Но АТР ничего с ним не сделает. Никто не напишет о нём плохих статей. Он просто появится на следующем турнире, и все забудут о его плохой работе», — основная суть претензий Ника.

Во второй половине прошлого года Кирьос наконец-то решил не только скандалить, но и серьёзно поработать на корте. Выход в финал Уимблдона и четвертьфинал US Open позволил ему вернуться в топ-20 рейтинга. Не обошлось и без традиционных инцидентов. На Уимблдоне Ник умышленно сильно бил мячом по трибунам и плевался в сторону зрителей, за что заплатил $ 10 тыс. Плевки и нецензурная брань во время US Open стоили ему $ 7,5 тыс.

Кирьос за карьеру получил $ 12,5 млн призовых. Примерно 5% заработка с него изымают за несдержанность на корте. Ник спокойно к этому относится: «Все штрафы, которые я получаю, идут на благотворительность. Эти средства используются с пользой».

Австралиец пропускает «Мастерс» в Майами-2023 из-за травмы колена. Зрители во Флориде в этом году не имеют возможности наблюдать за его выходками. Можно не сомневаться, что Кирьос устроит что-то скандальное в следующий раз, когда сюда приедет. И не только в Майами. Не факт, что после возвращения Ник снова будет доходить до поздних стадий престижных турниров, но он однозначно получит ещё не один штраф за нарушение дисциплины на корте.