Экс-тренер Федерера: Синнер не может вечно играть роль хорошего парня

Иван Любичич, бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, дал несколько советов восьмой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.
«В матче с Руне Янник определённо разозлился. Я видел это по тому, как он приветствовал соперника в конце встречи. Но он должен чаще давать реакцию на корте. Это уже случалось в прошлом, однако Янник должен до конца осознать, что он на поле боя, и в тяжёлые моменты продолжать наносить удары. Янник должен понять причину того поражения. Я, как и многие, считал его фаворитом турнира в Монте-Карло. Синнер не может вечно играть роль хорошего парня, потому что его за это высмеивают», — приводит слова Любичича Tennis Up To Date.
Напомним, полуфинальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между Синнером и датчанином Хольгером Руне завершился со счётом 1:6, 7:5, 7:5 в пользу датского игрока.
- 21 апреля 2023
-
09:53
-
00:19
-
00:06
- 20 апреля 2023
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
22:44
-
22:28
-
21:36
-
20:59
-
20:52
-
20:14
-
20:07
-
19:51
-
19:39
-
19:24
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
17:04
-
16:46
-
16:24
-
15:51
-
15:30
-
15:09
-
14:41
-
14:05
-
13:33
-
13:13
-
12:45
-
12:19