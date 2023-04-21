Экс-тренер Федерера: Синнер не может вечно играть роль хорошего парня

Иван Любичич, бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, дал несколько советов восьмой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

«В матче с Руне Янник определённо разозлился. Я видел это по тому, как он приветствовал соперника в конце встречи. Но он должен чаще давать реакцию на корте. Это уже случалось в прошлом, однако Янник должен до конца осознать, что он на поле боя, и в тяжёлые моменты продолжать наносить удары. Янник должен понять причину того поражения. Я, как и многие, считал его фаворитом турнира в Монте-Карло. Синнер не может вечно играть роль хорошего парня, потому что его за это высмеивают», — приводит слова Любичича Tennis Up To Date.

Напомним, полуфинальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между Синнером и датчанином Хольгером Руне завершился со счётом 1:6, 7:5, 7:5 в пользу датского игрока.