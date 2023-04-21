Свёнтек обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
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Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в полуфинал грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Чехии Каролину Плишкову (17-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой польской теннисистки со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Свёнтек два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Плишковой четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале Свёнтек сыграет с четвёртой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет € 780 637. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.
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