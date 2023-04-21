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Свёнтек обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Свёнтек обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
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Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в полуфинал грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Чехии Каролину Плишкову (17-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой польской теннисистки со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Свёнтек два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Плишковой четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале Свёнтек сыграет с четвёртой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет € 780 637. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.

Штутгарт. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 20:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Каролина Плишкова
17
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии
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