Свёнтек обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в полуфинал грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Чехии Каролину Плишкову (17-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой польской теннисистки со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Свёнтек два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Плишковой четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале Свёнтек сыграет с четвёртой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет € 780 637. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.