Дьяченко: мне сказали: «Отойдите». Я спросила почему. Мне ответили: «Потому что русская»

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала об инциденте, произошедшем с ней в аэропорту Каира, где её не пустили на борт польской авиакомпании LOT Airlines по причине наличия российского паспорта.

Напомним, Дьяченко направлялась на турнир ITF в Ниццу транзитом через Варшаву. Спортсменке не помог даже тот факт, что при себе у неё были рекомендательные письма WTA и ITF, а также письмо её отца — уроженца Украины и сотрудника Организации Объединённых Наций.

«Подавать в суд я не буду, потому что в правилах авиакомпании есть соответствующие бумаги, где говорится, что русским отказано в полётах, и есть 10 пунктов, кому можно сесть на самолёт. Эти 10 пунктов я видела, их, конечно же, нет на сайте. Я их быстро сфотографировала, и по нескольким из пунктов я попадаю на возможность перелёта.

Покупала билеты я сама. У меня был смежный рейс из 3–4. В том году в августе я получила в Варшаве американскую визу, летела LOT Airlines, находилась несколько дней, проблем не было. Покупала билет за несколько дней, там указывалось, что я русская, уведомления, что нельзя на рейс, не пришло. Я была шокирована, что так легко меня на него не посадили.

Мне так легко отдали паспорт и сказали: «Отойдите, следующий». Я спросила почему. А мне ответили: «Потому что русская». Настолько в лицо этот национализм и расизм. Мне показали правило из 10 пунктов, почему не сажают россиян в самолёт, я его сфотографировала. Человек увидел это, забрал мой паспорт, отнёс в полицию и сказал, что его не отдадут, потому что я фотографировала.

Все это продолжалось около восьми часов на стойке регистрации, я держалась как могла. И только под утро, когда мне дали купить следующие перелёты, я уже была в истерике и шоке, отключилась на час.

Я просто хотела, чтобы эту историю узнали люди. Я никогда не высказывалась на тему того, что происходит в теннисе и в мире, но я очень устала. Это был огромный шок и стресс. Чтобы люди, особенно спортсмены, которые летят через Польшу, не попадали в эту историю», — сказала Дьяченко в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».