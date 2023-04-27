Пропустивший старт сезона Ник Кирьос заявился на травяной турнир в Штутгарте
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос заявился на травяной турнир категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 12 по 18 июня.
Напомним, на данный момент Кирьос не провёл ни одного официального матча на уровне ATP в рамках сезона-2023. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и сделал операцию, после которой пока не выходил на корт.
Кроме Ника, в соревнованиях в Штутгарте планируют принять участие их двукратный чемпион, итальянец Маттео Берреттини (в прошлогоднем финале обыгравший Энди Маррея), американцы Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо, а также представитель Канады Денис Шаповалов.
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