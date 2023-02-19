«Спонсоры важнее тенниса». Финалиста Уимблдона обвинили в желании обогатиться вне корта

Ушедший с головой в рекламу Маттео Берреттини встречается с экс-супругой известного футболиста. Но не все верят в искренность этих чувств.

Входивший год назад в топ-6, итальянец Маттео Берреттини откатился уже за пределы первой двадцатки рейтинга ATP. 26-летний уроженец Рима за карьеру успел добраться до полуфиналов на трёх разных мэйджорах (кроме «Ролан Гаррос»), а на Уимблдоне-2021 и вовсе вышел в финал. Однако прошлый сезон для итальянца омрачился травмами и пропусками турниров. Неудивительно, что сейчас Маттео попал под бурю критики со стороны общественности, причём не только из-за выпадения из топ-20.

Маттео Берреттини Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Легенда итальянского тенниса – двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пьетранджели недавно выступил с резким заявлением. Он раскритиковал своего соотечественника Берреттини за излишнюю любовь к деньгам. Отвечая на вопрос о текущем положении тенниса в его стране, третья ракетка мира среди любителей в 1959 и 1960 годах сказал следующее.

«Появился ли новый Пьетранджели? Синнер – лучший итальянский теннисист на данный момент. Однако он «поёт» одним способом, а я пел другим. Синнер, безусловно, не остановится на достигнутом. Выиграет ли он турнир «Большого шлема»? Если бы мог, я бы поставил на это. Мне кажется, что Берреттини больше интересуют самореклама и спонсоры, чем теннис. Он хороший парень, но его ноги двигаются на корте не так, как должны», — приводит слова Пьетранджели La Repubblica.

Пьетранджели, чьи утверждения об излишней медийности Берреттини стали вирусными, привлекли большое внимание CМИ в Италии благодаря высокому статусу на Апеннинах 89-летнего уроженца Туниса. Слова Николы получили отклик как среди теннисных фанатов, так и среди экспертов.

На защиту итальянца в соцсетях пришёл всегда горячий Ник Кирьос. В этот раз австралиец оказался на удивление спокойным. «Но разве это не его выбор – расставлять приоритеты? Я могу вас заверить в том, что вне корта он зарабатывает больше, чем Синнер, и для некоторых из нас деньги важны», — написал Ник.

Любитель денег

Маттео всегда был на виду в медиасфере. В конце 2021 года Берреттини стал лицом известного бренда Boss, таким образом, сменив своего технического спонсора (ранее Маттео выступал в Lotto). Стоит отметить, что итальянец стал первым игроком, выступающим в одежде немецкой знаменитой фирмы. Берреттини в том числе участвовал в рекламной компании бренда, что в итоге принесло компании 1,9 млрд просмотров и 75 млн подписок в социальных сетях. Немаленькие цифры, которые трансформировались в большие деньги. Естественно, часть заработанной суммы не прошла и мимо Маттео.

«Думаю, это правда что-то особенное. Что-то действительно крутое. Тот факт, что я единственный амбассадор Hugo Boss – крупного бренда, который входит в теннис, меня радует. Хорошо иметь возможность сочетать работу и стиль. Когда мне говорят, что возможно либо одно, либо другое, я говорю своё слово», — говорил Маттео в интервью Forbes.

Маттео Берреттини Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ

На футболке итальянского чемпиона, помимо значков Boss и Red Bull, также хорошо виден красный логотип молодой энергетической болонской компании Illumia. Спортсмен стал сотрудничать с ней относительно недавно, однако уже успел продвинуть её в своих соцсетях.

Берреттини знают также как любителя покрасоваться для известных изданий. Финалист травяного «Шлема» двухлетней давности минувшей осенью принял участие в стильной фотосъёмке для испанского Esquire.

В своём стремлении быстро разбогатеть на теннисе Маттео признавался ещё только на пути своего восхождения в пул топов. Так, после победы на небольшом турнире ATP-250 в Будапеште в 2019 году итальянец заявил следующее.

«Зарабатывать теннисом начинаешь, лишь достигнув определённого уровня. Самые большие призовые у меня были на «Ролан Гаррос», тогда я получил более 100 тысяч евро. Когда я увидел эту сумму на своём счёте в банке, то очень удивился. Многие люди тратят годы, чтобы заработать такую сумму, а мне потребовалась неделя. Конечно, что-то в моей жизни изменилось, когда я стал больше зарабатывать. Я могу позволить себе доплатить 1500 евро, чтобы с комфортом долететь до Австралии, ведь я много работал и добился хороших результатов», — признался тогда Берреттини в интервью Il Tennis Italiano.

Личная жизнь

Личная жизнь Маттео в последнее время стала предметом всеобщих спекуляций в теннисном обществе. С 2019 года известный итальянец встречался с австралийкой Айлой Томлянович. Пара даже успела сняться в проекте Netflix «Брейк-пойнт» (Break Point), однако к началу сезона-2022 на травяных кортах окончательно рассталась. Первые слухи о распаде появились уже в минувшем марте, когда оба игрока удалили совместные фотографии из соцсетей.

Однако тосковал Берреттини в одиночестве недолго. Недавно пресса сообщила, что знаменитый итальянец стал встречаться с соотечественницей, известной экс-моделью Мелиссой Саттой. Примечательно то, что девушка является бывшей женой известного футболиста Кевина-Принса Боатенга, от которого у неё есть сын. Мелисса даже красовалась на обложке модного журнала Maxim в 2015 году, а сейчас работает ведущей телевизионного шоу.

Теперь Берреттини и Сатта стали регулярно появляться во многих общественных местах: от баскетбольных арен до лучших ресторанов. Новые отношения Маттео и Мелиссы вызывают большой ажиотаж в итальянских соцсетях. Так, может, новая пассия теннисиста – это очередной коммерческий проект для него, способный принести деньги? Или всё же это история о чистой любви между двумя молодыми людьми?

Мелисса Сатта Фото: из личного архива Мелиссы Сатты

Теннисные эксперты задаются вопросами, рассуждая о продолжении карьеры Берреттини: потеря позиций в рейтинге ATP, отсутствие заметных результатов в последнее время, множество рекламных контрактов и отношения с Саттой, подпитываемые закулисной хроникой заальпийской страны – сможет ли на фоне всего этого Маттео показать когда-то ещё результат не хуже, чем на Уимблдоне-2021? Похоже, ответ на этот вопрос знает только сам итальянец.