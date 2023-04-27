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Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится на старте «Мастерса» в Мадриде

Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится на старте «Мастерса» в Мадриде
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Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, россиянина Даниила Медведева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал 163-я ракетка мира, итальянец Андреа Вавассори (Q).

Напомним, Медведев посеян на турнире под вторым номером и пропускал первый круг соревнований.

В матче первого круга Вавассори со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британца Энди Маррея. Встреча продлилась 1 час и 33 минуты. Вавассори один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Маррея один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Мадрид (м). 1-й круг
27 апреля 2023, четверг. 18:35 МСК
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9  
2 		6 7  
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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