«Эти корты должны быть удобны для меня». Откровения Медведева перед «Мастерсом» в Мадриде

Главными звёздами «Мастерса» в Мадриде стали Карлос Алькарас и Даниил Медведев, которые возглавили верхнюю и нижнюю половины сетки. Россиянина перед его первым матчем закидали каверзными вопросами. Даниил отбивался как мог.

— Даниил, добро пожаловать обратно в Мадрид. Смогли ли вы взять несколько выходных после Монте-Карло и всех ваших великолепных результатов в начале года?

— Я смог немного отдохнуть. Не знаю, было ли этого достаточно, но да, я смог просто немного отключиться от тенниса и затем продолжил подготовку к Мадриду. Играть в Мадриде всегда непросто, потому что чувствуется высота над уровнем моря, немного суховатые грунтовые корты, которые обычно должны быть удобны для меня, но к ним нелегко адаптироваться. Так что я стараюсь хорошо тренироваться и с нетерпением жду своего ближайшего матча.

— Меняется ли ваше отношение к грунту в целом?

— Я так не думаю. Я не думаю, что это когда-нибудь поменяется, разве что, может быть… мы сегодня посмеялись над этим с моим тренером. Может быть, в последний год моей карьеры я подойду к нему и скажу: «Послушай, Жиль, нам надо проводить подготовку, в этом сезоне мы будем играть только на грунтовом корте, так что я смогу играть всё лучше и лучше».

Дело в том, что, если я хочу лучше играть на грунте, мне нужно больше тренироваться на нём, возможно, во время предсезонных сборов. Но у меня есть такая способность хорошо играть на харде, так что всё дело в приоритетах. В преддверии Australian Open я не могу потратить две недели межсезонья на грунт – потому что мы не уверены на 100%, что это мне поможет.

В этом году, например, перед Монте-Карло у меня было, наверное, три-четыре дня тренировок на грунте, чего недостаточно, особенно для меня. Я не очень люблю играть на нём. Так что в данный момент у меня единственный период, когда я пытаюсь исправить какие-то мелочи, внести небольшие корректировки и прибавить, но я определённо буду рад вернуться на хард.

Даниил Медведев Фото: Jean Catuffe/Getty Images

— Вы только что сказали, что все ещё не уверены в игре на грунте, но считаете ли вы, что Мадрид — это немного другая история, ведь мяч здесь быстро летит. Эти условия могли бы подойти к некоторым аспектам вашей игры?

— Здесь определённо по-другому. Я бы сказал, что условия немного похожи на грунт на «Ролан Гаррос», где он находится на более твёрдой поверхности, это не та глина, где ваши ноги и мячи уходят в землю. Это немного более твёрдая поверхность. Также влияет фактор высоты, так что мячи летят.

Да, судя по результатам многих игроков, я действительно смогу играть здесь лучше, чем, возможно, на других турнирах на грунтовых кортах. До сих пор мне не удавалось этого сделать. Но каждый год – это новая возможность. Этот год является ещё одной возможностью, и я собираюсь постараться просто показать всё, что в моих силах, и, надеюсь, продемонстрировать хороший теннис.

— Можете ли вы выступать ещё лучше между «Шлемами»?

— Да, да, я понимаю, что вы имеете в виду. Дело в том, что я всегда был таким, вы же знаете. В конце концов, я бы сказал, что Новак, вероятно, лучший в истории в этом плане, даже по его лицу видно, что на мэйджорах он другой. Что касается меня, то я всё ещё не нашёл в себе, скажем так, сил выйти на корт и сказать: «Что ж, сегодня я собираюсь стать лучшей версией самого себя». Я не могу играть на 100% каждый день, но я стараюсь день за днём показывать лучший теннис настолько долго, насколько смогу. Я действительно счастлив, что мне удалось выиграть так много турниров. Возможно, было бы лучше выиграть один ТБШ, чем успешно сыграть серию из пяти турниров. Может быть, но у меня это работает по-другому. Я просто стараюсь играть изо всех сил каждый день, и мне не страшно. Думаю, чем лучше я играю на этих турнирах, тем лучше я могу выступать на турнирах «Большого шлема».

— Как вы сказали, грунтовый корт не является вашим любимым, но вы неплохо начали грунтовый сезон, дойдя до четвертьфинала в Монте-Карло. Чего вы ожидаете от турнира? Какое изменение вам нужно сделать, чтобы сыграть здесь лучше, чем в Монте-Карло?

— Да, я бы сказал, что, прежде всего, моё самое большое ожидание – это постараться играть хорошо, потому что даже на грунте, когда я играю неплохо, я знаю, что способен обыгрывать отличных теннисистов, играть в хороший теннис, проходить ещё дальше по сетке на турнирах. Однажды я дошёл до финала в Барселоне, обыграв великих игроков, и до полуфинала в Монте-Карло. Этот год в Монте-Карло тоже был отличным, так что это то, чего я ожидаю. Да, я стараюсь усердно работать, чтобы быть готовым к первому матчу. Это сразу же будет нелегко.

Что касается корректировок, да, я бы отметил, что, как я уже сказал, этот корт немного сложнее, поэтому думаю, что подача здесь может быть быстрее, чем на других грунтовых кортах. Но всё же на грунтовых кортах очень важен первый удар после подачи, к которому нужно хорошо подготовиться, и движение, по крайней мере для меня, намного сложнее на глине со скольжением. Вот почему я стараюсь работать каждый день.

— Вы играете в Испании, на домашних кортах Алькараса. Вас беспокоит его высокий уровень?

— О, он хорошо играет, да. Ему всего ещё 19 лет и скоро исполнится 20, не так ли? Наверное, скоро, потому что это всегда происходит в Мадриде. Вы знаете, он уже так многого добился в теннисе. И это уже удивительно, а у него впереди ещё так много времени. Я не знаю, что ещё сказать. Можно сказать многое, но это будет легче сделать, когда ему будет 35, и мы посмотрим, чем именно он добьётся (улыбается).

Я посмотрел отрывок финала в Барселоне, и, да, он играет великолепно. Он подаёт сильно. Его укороченные невероятны. Помню некоторые против меня в Индиан-Уэллсе, и я тогда думал: «Да, не ожидал укороченного из такой позиции». Я думаю, многие ребята видели наш финал, и поэтому на следующей неделе в Майами многие игроки стали делать укороченные против меня. И это было другое. Я думал: «Хорошо, продолжай, я на месте». А против него – не на месте. Да, он играет великолепно, и все это знают. И да, если Алькарас находится в твоей части сетки, это пугает.

— Что для вас самое сложное в игре на корте? И объясните немного подробнее, что вы чувствуете, когда Алькарас делает такие укороченные?

— Итак, про самое сложное – вы спрашиваете про грунт или любое другое покрытие? Вы спрашиваете о грунте? Движение на грунте для меня самое сложное. Скажем так, я чувствую, что хорошо двигаюсь на харде. Я не хочу слишком превозносить себя. Но мне нравится двигаться на хардовых кортах. Мне нравится гоняться за мячами. Мне нравится играть длинные розыгрыши.

На грунтовых кортах это не так. Я всё ещё пытаюсь учиться скользить в хорошем смысле этого слова. Много раз я делал удар и затем скользил после удара, и терял пять секунд, чтобы перейти к следующему. Это нехорошо. Так что движение – самая сложная часть для меня на грунте.

А что касается Алькараса, как я уже сказал, я думаю, что, вероятно, он делал укороченные с юных лет, потому что с тех пор, как я помню, как он приезжал на турниры под эгидой ATP, он всегда их делал. Они очень замаскированы. И скажем, что дело в том, что в одном случае из двух он сделает укороченный. Однако во втором случае, когда он его не сделает, последует бомбический форхенд, так что вы не можете просто убежать от него, потому что тогда это будет его виннер. Да, мне будет интересно играть с ним всё больше и больше, чтобы попробовать и посмотреть, как я смогу лучше справиться с этой ролью. Ведь в Индиан-Уэллсе корт был по условиям близок к грунтовому с точки зрения скорости, так что я думаю, это было выгодно для него. Возможно, на других хардовых кортах мне было бы легче попробовать посмотреть, на что я способен.

— Вы охарактеризовали себя как специалиста по харду, в связи с этим вопрос: кем бы вы были на грунте? Есть ли у вас цели в этот период сезона, особенно в плане «Ролан Гаррос»?

— Трудно сказать о целях на грунте, потому что, если честно, на харде каждая моя цель – попытаться выиграть турнир. Я думаю, что на грунтовых кортах, в тот момент, когда я выиграю крупный титул, произойдёт ли это в моей карьере, мы никогда не знаем наверняка, целью будет каждый раз после этого выигрывать турнир. Прямо сейчас я не смог этого сделать, так что на данный момент это всё равно, что попытаться, может быть, сделать лучше, чем я уже сделал однажды в Монте-Карло. В моей карьере уже были полуфинал «Мастерса» и финал Барселоны, так что, возможно, было бы здорово выйти в финал «тысячника» на грунте.

Но моя первая цель – это попытаться чувствовать себя хорошо, потому что были моменты, когда я чувствовал себя хорошо на грунте. Я хочу постараться добиться такого ощущения, когда я чувствую, что контролирую игру, и чувствовать, что могу доставить своему сопернику неприятности. Как бы я описал себя? Давайте назовём это так: негрунтовый специалист (улыбается).