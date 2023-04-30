Софья Жук: все, кто говорит, что я занимаюсь эскортом, могут идти к чёрту!

Бывшая российская теннисистка, 23-летняя Софья Жук отреагировала на критику своего образа жизни со стороны подписчиков в социальных сетях. Ранее девушка сообщила, что завела аккаунт на OnlyFans, но не планирует выставлять там обнажённые кадры.

«Все, кто говорит и пишет, что я занимаюсь эскортом, проституцией или всякой грязью, все, кто выдумывает эту ложь, могут идти к чёрту!

Я уже долгое время в отношениях и никогда в жизни даже не приближалась ни к чему подобному! Так что можете писать всё, что хотите, но единственная правда прозвучит из моих уст. Я никогда не снималась обнажённой, никогда не занималась никакой похабщиной! Так что теперь все, кто говорит про меня такие вещи, могут заткнуться», — написала Жук на своей странице в социальной сети.