Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Софья Жук: все, кто говорит, что я занимаюсь эскортом, могут идти к чёрту!

Софья Жук: все, кто говорит, что я занимаюсь эскортом, могут идти к чёрту!
Комментарии

Бывшая российская теннисистка, 23-летняя Софья Жук отреагировала на критику своего образа жизни со стороны подписчиков в социальных сетях. Ранее девушка сообщила, что завела аккаунт на OnlyFans, но не планирует выставлять там обнажённые кадры.

«Все, кто говорит и пишет, что я занимаюсь эскортом, проституцией или всякой грязью, все, кто выдумывает эту ложь, могут идти к чёрту!

Я уже долгое время в отношениях и никогда в жизни даже не приближалась ни к чему подобному! Так что можете писать всё, что хотите, но единственная правда прозвучит из моих уст. Я никогда не снималась обнажённой, никогда не занималась никакой похабщиной! Так что теперь все, кто говорит про меня такие вещи, могут заткнуться», — написала Жук на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме
«Возьму перерыв на пару лет, чтобы организм отдохнул». Теннис уже скучает по Софье Жук
«Возьму перерыв на пару лет, чтобы организм отдохнул». Теннис уже скучает по Софье Жук
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023