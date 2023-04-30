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Калинская покидает Мадрид: теннисистка снялась с парного разряда в паре с Макнелли

Калинская покидает Мадрид: теннисистка снялась с парного разряда в паре с Макнелли
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Российская теннисистка, 62-я ракетка мира Анна Калинская и американская спортсменка Кэти Макнелли (69-я в рейтинге WTA), выступающие в паре, снялись с парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменки должны были сыграть в матче второго круга с парой Виктория Азаренко (Беларусь) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 21:40 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
А. Калинская К. Макнелли
Окончен
Rt
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Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
В. Азаренко Б. Хаддад-Майя

Азаренко и Хаддад-Майя на отказе проходят в четвертьфинал соревнований. В нём спортсменки сыграют против испанки Паулы Бадосы и американки Бетани Маттек-Сэндс. Встреча 1/4 финала состоится в среду, 3 мая.

В воскресенье, 30 апреля, Анна Калинская потерпела поражение в третьем круге одиночного разряда. Спортсменка проиграла хорватской теннисистке Петре Мартич.

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