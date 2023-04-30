Калинская покидает Мадрид: теннисистка снялась с парного разряда в паре с Макнелли

Российская теннисистка, 62-я ракетка мира Анна Калинская и американская спортсменка Кэти Макнелли (69-я в рейтинге WTA), выступающие в паре, снялись с парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменки должны были сыграть в матче второго круга с парой Виктория Азаренко (Беларусь) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Азаренко и Хаддад-Майя на отказе проходят в четвертьфинал соревнований. В нём спортсменки сыграют против испанки Паулы Бадосы и американки Бетани Маттек-Сэндс. Встреча 1/4 финала состоится в среду, 3 мая.

В воскресенье, 30 апреля, Анна Калинская потерпела поражение в третьем круге одиночного разряда. Спортсменка проиграла хорватской теннисистке Петре Мартич.