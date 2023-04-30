Калинская проиграла Мартич в третьем круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка, 62-я ракетка мира Анна Калинская покидает турнир категории WTA-1000, проходящий в Мадриде (Испания), после поражения в матче третьего круга против представительницы Хорватии, 33-ей ракетки мира Петры Мартич. Встреча спортсменок завершилась со счётом 1-2 (3:6, 6:4, 3:6).
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Мачт продолжался 2 часа 4 минуты.За это время Анна Калинская выполнила 1 эйс, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Петры Мартич — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В четвёртом круге турнира в Мадриде хорватская теннисистка встретится с победительницей встречи Барбора Крейчикова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай). Соперницы Петры Мартич определится в воскресенье, 30 апреля: сейчас идёт второй сет встречи.
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