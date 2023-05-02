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Определилась соперница Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Мадриде

Определилась соперница Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Мадриде
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Стало известно, с кем 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сразится за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соперницей россиянки станет третья ракетка мира американка Джессика Пегула (3).

В матче 1/8 финала Пегула со счётом 6:3, 2:6, 6:3 обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан (18). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 7 минут. Пегула четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан ни одного эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующей чемпионкой является Ига Свёнтек.

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 21:35 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 3
         
Мартина Тревизан
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
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