Определилась соперница Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Мадриде
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Стало известно, с кем 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сразится за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соперницей россиянки станет третья ракетка мира американка Джессика Пегула (3).
В матче 1/8 финала Пегула со счётом 6:3, 2:6, 6:3 обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан (18). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 7 минут. Пегула четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан ни одного эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующей чемпионкой является Ига Свёнтек.
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