Кафельников: Карацев начал играть гораздо увереннее, но петь дифирамбы пока не стоит

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о выходе российского теннисиста Аслана Карацева в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

В матче четвёртого круга соревнований Карацев, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, нанёс поражение третьей ракетке мира, соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

«По одному успешному турниру не нужно судить. Ещё рано петь дифирамбы. Но точно можно сказать, что Карацев начал играть гораздо увереннее, чем последний год. Сейчас он набирает важные очки, которые помогут ему выступать без квалификации на «Больших шлемах» и «Мастерсах». Аслану нужно закреплять этот успех», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.