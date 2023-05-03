Чесноков: Хачанов показал свой лучший теннис в матче с Алькарасом, но этого оказалось мало

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Мадриде (Испания) с 19-летним Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу испанца.

«Хачанов сыграл свой лучший матч с Алькарасом. Прошлые две игры были гораздо хуже, чем эта. Сегодня у Карена были отличные шансы минимум на победу в одном сете. Мы увидели прекрасный равный теннис. Очень обидно, что ушёл второй сет прямо из рук.

Но стоит сказать, что после счёта 5:2 Карлос просто перестал ошибаться и начал попадать все удары. Против его укороченных невозможно противостоять, они слишком хороши. Думаю, что в этом матче Хачанов показал свой максимум, но этого оказалось мало для победы. Нужно отдать ему должное. Это был хороший уровень тенниса», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.