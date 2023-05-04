Арина Соболенко на турнире в Мадриде повторила уникальное достижение Виктории Азаренко

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко стала первой с 2012 года теннисисткой, которой удалось выйти в пять финалов на уровне WTA до старта турнира WTA-1000 в Риме (Италия), то есть до середины мая.

Напомним, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Соболенко (2) вышла в финал, со счётом 6:4, 6:1 обыграв представительницу Греции Марию Саккари (9). В текущем сезоне Арина брала титулы в Аделаиде (Австралия) и на Australian Open, а также доходила до финальных стадий на турнирах в Индиан-Уэллсе (США) и в Штутгарте (Германия).

В 2012 году подобного достижения добилась другая белоруска, двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко.