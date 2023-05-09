Ник Кирьос поделился трогательной историей про встречу с облысевшим фанатом

Финалист Уимблдона 2022 года, 26-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором рассказал трогательную историю о своей встрече с фанатом, страдающим патологическим выпадением волос.
«US Open пару лет назад… Этот молодой болельщик сидел на корте и смотрел мой матч. После того как я закончил, я подошёл к нему и заметил, что он нервничает, он был немного не уверен в себе из-за своего недуга.
Тогда я рассказал ему, что мой брат столкнулся с тем же самым и он живёт прекрасной жизнью. Как только я сказал ему это, я увидел, как его глаза загорелись, и надеюсь, что с этого момента у него изменилось мировоззрение и он больше не чувствовал себя одиноким. Это определённо один из моих любимых моментов за всю карьеру — благослови, господь, того, кто это запечатлел!» — написал Кирьос.
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