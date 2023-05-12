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Анастасия Павлюченкова впервые в карьере не выиграла ни одного гейма в матче

Анастасия Павлюченкова впервые в карьере не выиграла ни одного гейма в матче
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Победительница 12 титулов WTA, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в профессиональной карьере потерпела поражение, уступив в обоих сетах с сухим счётом.

Сегодня, 12 мая, россиянка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Матч завершился уверенной победой польской спортсменки со счётом 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

31-летняя Павлюченкова пропустила значительную часть прошлого сезона из-за операции на колене. Она занимает 506-е место в мировом рейтинге. Лучшим достижением в карьере россиянки является 11-я строчка, на которой она располагалась в 2021 году.

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая.

Достижения 16-летней Мирры Андреевой.

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