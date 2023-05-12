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Кудерметова и Павлюченкова не смогли защитить титул в парном разряде на турнире в Риме

Кудерметова и Павлюченкова не смогли защитить титул в парном разряде на турнире в Риме
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова проиграли в первом круге турнира в Риме (Италия) в парном разряде.

Россиянки уступили Виктории Азаренко (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майе (Бразилия) в двух сетах со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась один час и девять минут.

Кудерметова и Павлюченкова являлись действующими победителями турнира в Риме. В финале турнира 2022 года они обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Джулиану Олмос (Мексика). Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:4 [10:7].

В следующем круге турнира Азаренко и Хаддад-Майя сыграют с парой Тимя Бабош (Венгрия)/Анна Данилина (Казахстан). Полную турнирную сетку смотрите на «Чемпионате».

Турнир категории WTA-1000 в парном разряде проходит с 11 по 21 мая в Риме (Италия).

Достижения 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

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