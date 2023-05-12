Моуринью посетил матч Джоковича и Этчеверри на «Мастерсе» в Риме
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был замечен на трибунах стадиона во время матча второго круга турнира категории «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), в котором встречались первая ракетка мира Новак Джокович и аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри.
Матч продолжался 1 час и 52 минуты и завершился победой сербского спортсмена в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
В следующем круге турнира Новак Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым, получившим 26-й номер посева на турнире. Димитров во втором круге оказался сильнее швейцарца Стэна Вавринки (6:4, 7:6).
Турнир категории «Мастерс» проходит в Риме с 10 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 7 705 780.
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