Моуринью посетил матч Джоковича и Этчеверри на «Мастерсе» в Риме

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был замечен на трибунах стадиона во время матча второго круга турнира категории «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), в котором встречались первая ракетка мира Новак Джокович и аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри.

Матч продолжался 1 час и 52 минуты и завершился победой сербского спортсмена в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

В следующем круге турнира Новак Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым, получившим 26-й номер посева на турнире. Димитров во втором круге оказался сильнее швейцарца Стэна Вавринки (6:4, 7:6).

Турнир категории «Мастерс» проходит в Риме с 10 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 7 705 780.