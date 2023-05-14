Джокович: мне удалось выиграть большую часть матчей, в которых я сталкивался с трудностями

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович ответил на вопрос о способности переламывать ход неудачно складывающихся матчей. Сегодня, 14 мая, сербский теннисист вышел в следующий раунд «Мастерса» в Риме (Италия), обыграв в матче третьего круга болгарина Григора Димитрова — 6:3, 4:6, 6:1.

«К счастью для меня, в моей карьере мне удалось выиграть большую часть матчей, в которых я сталкивался с трудностями. Я также и проигрывал много таких матчей, особенно в начале своей карьеры. В течение нескольких лет, когда оставалось сделать последний шаг, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», мне это не удавалось, поэтому я многому научился.

Я точно стал сильнее из-за соперничества, особенно с Федерером, Надалем и Марреем. Просто придерживайтесь курса, сохраняйте терпение и веру в процесс и путешествие… Поймите, что работает лучше всего для вашего развития, какова ваша формула успеха в умственном, физическом и эмоциональном плане, а затем придерживайтесь этого», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.