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Самсонова проиграла Векич в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме

Самсонова проиграла Векич в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, 16-я ракетка мира, в трёх сетах проиграла 24-й ракетке мира из Хорватии Донне Векич в третьем круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 1:2 (6:2, 6:7 (5:7), 2:6).

Матч продолжался 2 часа 38 минут. Людмила Самсонова за это время выполнила два эйса, реализовала три брейк-пойнта из десяти и допустила две двойные ошибки. На счету Донны Векич четыре эйса, три реализованных брейк-пойнта (100%) и восемь двойных ошибок.

В четвёртом круге Донна Векич сыграет с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек. Ранее у спортсменок было три личные встречи, во всех победа осталась за представительницей Польши. Матч Свёнтек и Векич пройдёт в понедельник, 15 мая. Предварительное время начала — 21:30 мск.

Рим (ж). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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