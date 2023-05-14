Самсонова проиграла Векич в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 16-я ракетка мира, в трёх сетах проиграла 24-й ракетке мира из Хорватии Донне Векич в третьем круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 1:2 (6:2, 6:7 (5:7), 2:6).

Матч продолжался 2 часа 38 минут. Людмила Самсонова за это время выполнила два эйса, реализовала три брейк-пойнта из десяти и допустила две двойные ошибки. На счету Донны Векич четыре эйса, три реализованных брейк-пойнта (100%) и восемь двойных ошибок.

В четвёртом круге Донна Векич сыграет с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек. Ранее у спортсменок было три личные встречи, во всех победа осталась за представительницей Польши. Матч Свёнтек и Векич пройдёт в понедельник, 15 мая. Предварительное время начала — 21:30 мск.