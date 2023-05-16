Ник Кирьос снялся с «Ролан Гаррос». Доминик Тим в шаге от попадания в основную сетку

Австралийский теннисист, победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде, финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, 26-я ракетка мира Ник Кирьос снялся с турнира «Ролан Гаррос». Спортсмен планировал сыграть на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 28 мая по 11 июня, впервые с 2017 года.

Ранее Кирьос отказался от выступления на турнирах в Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Риме. В последний раз он выходил на корт на соревнованиях Мировой теннисной лиги в декабре 2022 года. Ник восстанавливается после операции.

У австрийского теннисиста Доминика Тима, двукратного финалистка Открытого чемпионата Франции, не получившего уайлд-кард на турнир, повысился шанс попасть в основную сетку «Ролан Гаррос» без квалификации: для этого ему требуется ещё одно снятие любого спортсмена, прошедшего в основу.