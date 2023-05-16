Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим не получил wild card в основу турнира

Австрийский теннисист, бывшая третья, а ныне м 96-я ракетка мира Доминик Тим не получил wild card в основную сетку турнира «Ролан Гаррос», двукратным финалистом которого спортсмен является. Теперь для попадания в основу Открытого чемпионата Франции Тим должен либо пройти квалификацию, либо дождаться двух снятий с турнира.

В основную сетку «Ролан Гарроса» по wild card среди женщин попали Кристина Младенович, Клара Бюрель, Лоли Жанжан, Диана Парри и Джессика Понше (все — Франция), а также Селена Яничиевич (Сербия). В мужскую основу приглашены Бенуа Пэр, Артур Казо, Артюр Фил, Юго Гастон, Уго Гренье и Джованни Мпетчи Перрикар (все — Франция).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 11 июня 2023 года. Всего в турнире примут участие 128 спортсменов.