Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Векич

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче четвёртого круга соревнований Свёнтек нанесла поражение 21-й сеяной представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Свёнтек трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала все три шанса взять подачу соперницы. Векич подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Счёт в личном противостоянии Свёнтек и Векич в официальных матчах стал 4-0 в пользу польской теннисистки.

За выход в полуфинал турнира в Риме Свёнтек сыграет с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.