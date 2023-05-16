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Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Векич

Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Векич
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче четвёртого круга соревнований Свёнтек нанесла поражение 21-й сеяной представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Свёнтек трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала все три шанса взять подачу соперницы. Векич подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Счёт в личном противостоянии Свёнтек и Векич в официальных матчах стал 4-0 в пользу польской теннисистки.

За выход в полуфинал турнира в Риме Свёнтек сыграет с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Рим (ж). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 15:45 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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