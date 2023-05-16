Рууд обыграл Джере и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Завершился матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречались норвежский теннисист Каспер Рууд и серб Ласло Джере. Рууд одержал победу со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд соревнования.

Первый сет закончился со счётом 6:1 в пользу Рууда. Во втором сете норвежец одержал победу со счётом 6:3. Рууд сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Джере четыре подачи навылет, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Ранее Рууд обыграл в третьем круге Александра Бублика со счётом 2:1 (6:1, 4:6, 7:6), а Джере победил Кристьяна Гарина, снявшегося во втором сете. В четвертьфинале Рууд встретится с победителем пары Серундоло — Синнер.