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Ник Кирьос пропустит «Ролан Гаррос» из-за нападения

Ник Кирьос пропустит «Ролан Гаррос» из-за нападения
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Дэниел Хорсфолл, менеджер финалиста Уимблдона 2022 года, 26-й ракетки мира австралийского теннисиста Ника Кирьоса, раскрыл подробности травмы, из-за которой спортсмен пропустит «Ролан Гаррос».

«Во время инцидента, произошедшего 1 мая, Ник сильно повредил левую ногу. Мы не знаем, как конкретно это произошло. Это отбросило его восстановление на две с половиной недели. Мы надеялись, что возвращение Ника состоится на «Ролан Гаррос», но этого не произойдёт», — приводит слова Хорсфолла Reuters.

Напомним, в начале мая мама Кирьоса Норлайла стала жертвой вооружённого ограбления. 32-летний преступник, угрожая пистолетом, потребовал у женщины ключи от машины. После того как он уехал, она сразу же позвала на помощь и находившийся поблизости Кирьос обратился в полицию. С помощью приложения автомобиль спортсмена удалось отследить.

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