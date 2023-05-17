«Не могу сейчас спокойно вздохнуть». Ник Кирьос сообщил о смерти своей бабушки

Финалист Уимблдона 2022 года, 26-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил о смерти своей бабушки.

«Похоже, я не могу сейчас спокойно вздохнуть. Покойся с миром, бабушка. Ты была лучшим человеком в нашей жизни. Насладись своим временем с дедушкой», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

В 2016 году после длительной борьбы с раком ушёл из жизни дедушка Кирьоса. Теннисист признавался, что тяжело переживал утрату.

В начале мая мама Кирьоса Норлайла стала жертвой вооружённого ограбления. 32-летний преступник, угрожая пистолетом, потребовал у женщины ключи от машины. После того как он уехал, она сразу же позвала на помощь и находившийся поблизости Кирьос обратился в полицию. С помощью приложения автомобиль спортсмена удалось отследить.