Янчук: время Надаля уходит, не думаю, что он ещё выиграет турнир «Большого шлема»

Бывший российский теннисист Виктор Янчук выразил мнение, что из-за проблем со здоровьем испанский теннисист Рафаэль Надаль больше не выиграет ни одного турнира «Большого шлема». Сегодня, 18 мая, 36-летний спортсмен объявил о пропуске «Ролан Гаррос» — 2023.
«Конечно, жаль, что он всё-таки решил сняться, но, видимо, его время проходит. Турниры на грунте были его коронными, на других покрытиях выиграть турнир «Большого шлема» ему будет гораздо сложнее. У него сейчас много конкурентов, это и Новак Джокович, и молодые подрастающие теннисисты, с ними бороться очень сложно, как и с травмами. Сейчас он опустится во вторую сотню, это сделает его восхождение ещё труднее. Я думаю, он больше не выиграет турниры «Большого шлема», но всё равно Надаль — самоотверженный боец, легендарный теннисист, от его игры болельщики получали истинное удовольствие, в лучшие годы он рвал и метал на корте.
Сложно сказать, вернётся ли он на корт, всё-таки ему уже 36 лет, теннис стал быстрее, нагрузки выше, неизвестно, насколько он будет способен их выдержать. Сейчас ему нужно не в последнюю очередь думать о своём здоровье, исходя из этого, решать, играть ему дальше или нет. Думаю, если он решит ещё поиграть, болельщики будут счастливы», — приводит слова Янчука ТАСС.
Надаль является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и действующим победителем «Ролан Гаррос».
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